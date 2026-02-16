Журналист: Разполагаме с абсолютно сигурна информация, че Калушев е бил секретен сътрудник на ДАНС

© Темата около трагедията край "Петрохан“ и обстоятелствата около изчезването на Деян Илиев продължава да поражда множество въпроси. В ефира на "Твоят ден“ по Nova News журналистите Виктор Иванов от "24 часа“ и Силвия Великова от БНР коментираха последните развития и съмнения по случая.



"В "24 часа" разполагаме с абсолютно сигурна информация, че Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС", заяви Иванов. По думите му бащата на Калушев също е бил част от системата за сигурност – агент на Националната служба "Сигурност“, пряк предшественик на ДАНС.



Иванов посочи още, че са направени опити да бъдат проверени твърдения за евентуални връзки с наркотрафик в Мексико, но до момента такива не са установени. Той определи като странно съдържанието на записите в тефтерите на Калушев.



"В тях има както съвети към ученици и бележки за хранене, така и записки, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост и евентуална приватизация на "Топлофикация“,“ коментира журналистът.



Според него не е изключено Деян Илиев и неговата приятелка да са живи. Иванов отбеляза, че профилът на младата жена е бил редактиран след средата на миналата седмица, откъдето е била получена информация за къща в Мексико, която двамата са отдавали под наем. "Възможно е Деян да е изпълнил заръката на Ивайло Калушев и да се е върнал в Мексико“, каза още той.



Журналистът изрази надежда да бъдат получени ясни отговори за ролята на ДАНС в случая. По думите му съществуват данни, че е имало "някакъв вид секта“, а всяка нова информация поражда още въпроси. "Шокиращото е, че всеки отговор предизвиква по десет нови въпроса, което засилва усещането в обществото, че нещо се крие“, подчерта Иванов.



От своя страна Силвия Великова заяви, че трагедията край "Петрохан“ е била политически употребена, при положение че все още не е изяснено как точно са загинали шестимата души и се очакват експертизи. Тя определи като скандално изпращането на материалите по делото в Народното събрание.



"Шокирана съм от арогантното поведение на голяма част от политиците и начина, по който използват политически тази трагедия“, каза Великова. Тя подчерта, че в продължение на две седмици почти не е било обърнато внимание на близките на загиналите. "Не мисля, че като общество се справихме с тази голяма трагедия“, добави тя.



Според журналиста от БНР темата ще бъде сред приоритетите на новото служебно правителство. По думите ѝ президентът възлага на служебния премиер задачата да бъде установено всичко по случая, а от вътрешния министър се очаква да повтори следствените действия.