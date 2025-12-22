ИЗПРАТИ НОВИНА
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:09Коментари (1)1504
©
"Време е за истинска промяна. Тази сутрин написах молбата си за напускане на бТВ, а преди малко я входирах. След 18 години в бТВ и почти 25 в журналистиката поемам по нов път.

Наскоро завърших курс за електрически инсталции и вече съм сертифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електротехник. Това, в което вярвам, е почтеността, без значение каква професия имаш.

Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепата си към Мария Цънцарова, защото тя има цялото ми уважение като професионалист и човек".

Това съобщи репортерът в bTV Стоян Георгиев.


Респект! Докато не се научим да бъдем съпричастни към случващото се около нас, дори да не ни засяга лично, докато не се научим на Морал, Няма да се оправим!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

