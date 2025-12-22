ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Наскоро завърших курс за електрически инсталции и вече съм сертифициран електротехник. Използвам тази публикация, за да споделя, че си търся работа. Не само като електротехник. Това, в което вярвам, е почтеността, без значение каква професия имаш.
Вярвам, че да започнеш отначало, е възможно на всяка възраст. Благодаря на всички мои колеги, които вярваха в мен и които ми дадоха възможност да правя това, която обичам! Изразявам подкрепата си към Мария Цънцарова, защото тя има цялото ми уважение като професионалист и човек".
Това съобщи репортерът в bTV Стоян Георгиев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 15
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 3 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
В дните около Коледа и Нова година магазините на А1 ще обслужват ...
14:44 / 22.12.2025
Доц. Йосиф Аврамов: Не мога да предвидя как ще се развие пазарът ...
14:21 / 22.12.2025
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традици...
13:35 / 22.12.2025
НИМХ: Снежни виелици и навявания на 25 декември
13:19 / 22.12.2025
Габриела и Красимир, измъчвали и убивали животни, няма да имат но...
14:02 / 22.12.2025
Стефка Костадинова: Ще се видим в съда с този, който ме обижда ли...
12:52 / 22.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
От 100 кг до 50 кг и с нова песен
11:06 / 20.12.2025
Почина легенда на БНТ
20:55 / 20.12.2025
Честито на Бойко Кръстанов!
19:53 / 21.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS