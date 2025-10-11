ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Жестока катастрофа в Южна България
От МВР казаха за "Фокус", че има няколко пострадали, които не са в тежко състояние. По непотвърдена информация става въпрос за трима души.
Обходният маршрут е през село Стойково. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Не са ясни към този момент причините, довели до инцидента.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 628
|предишна страница [ 1/105 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бездомно животно е предупредило хората за задаващото се бедствие ...
10:01 / 11.10.2025
Какви суми и в кои клонове на "Български пощи" ще можем да обменя...
10:16 / 11.10.2025
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи ...
08:25 / 11.10.2025
Промяна в движението по АМ "Тракия"
08:28 / 11.10.2025
Много силен вятър в 9 области
08:29 / 11.10.2025
Благомир Коцев остава в ареста
21:24 / 10.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
15:30 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS