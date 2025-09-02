ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Жена за дерайлиралия трамвай: Чу се страхотен тътен, страшно е, за едната бройка да потроши блока
В ранните часове на днешния ден, около 5 часа сутринта, трамвайна мотриса, която се движи по бул."Шипченски проход" не успява да вземе завой към булевард "Ситняково" и се врязва в подлез откъм улица "Цар Иван Асен". По чудо жертви и ранени няма.
"Ватманът е оставил без контрол мотрисата, отивайки за кафе. В момента криминално-оперативната група на СДВР изяснява всички обстоятелства, за да си отговорим на въпроса дали е имало друг човек вътре и негова намеса, за да тръгне с такава скорост и да направи такива огромни щети, които виждате на подлеза.
Аз лично си задавам въпроса - тези лица кога са излезли от трамвая, защото трамваят при движение е със затворени врати. При тази скорост къде са слезли тези лица", каза пред БНТ Красимир Димитров, "Аварийна помощ и превенция" - СО.
Така трамвай от линия 22 се предвижва по столичния булевард "Шипченски проход" без ватман в продължение на 2 спирки, а след това дерайлира и се удря в подлез и автомобили.
"В 5 без 20 се чу страхотен тътен. Ситуацията е безпрецедентна, не мога да асимилирам, че трамвай може да излезе от релсите и за едната бройка да потроши блока. То е страшно, версиите са най-различни", коментира Албена Ананиева, която живее в района.
"Тази сутрин се събудих с някакви странни звуци. Все едно падаше камион от небето и през прозореца видях трамвай, който се е врязал в колите. Всичките автомобили, които са пострадали, в момента 100% са извън движение", добави Матей Мичев, собственик на пострадал автомобил.
"Просто ми звъннаха към пет и половина сутринта, че колата ми участва в ПТП. След това видях, че един трамвай се е появил на улицата и е смачкал всичките 5 - 6 коли. Надявам се да има обезщетение, по тяхна вина", каза Иван Господинов - собственик на пострадал автомобил.
На този фон от Столичния електротранспорт са категорични, че превозното средство няма как само да потегли без човешка намеса.
"Конструктивно трамваите са предвидени така, че да не могат да потеглят сами този тип трамваи и всички останали нови трамваи. Очевидно е имало нещо, трябва да се видят камерите, за да се каже", коментира Емил Михайлов от Столичния електротранспорт.
Преглеждат са камери в района, за да се изяснят обстоятелствата при инцидента и кой ще понесе отговорност за него.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мениджър: 35 долара за кюфтета и 20 за пица рушат целия туристиче...
10:06 / 02.09.2025
Акад. Ралчев за полета на Урсула: Самолетът е обикалял в кръг кра...
09:44 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:42 / 02.09.2025
Нов вид телефонна измама
09:36 / 02.09.2025
Експерт по сигурността: Русия е искала да избегне удари, а не да ...
09:33 / 02.09.2025
Слави Василев: Цените в супермаркетите в Ница са по-ниски от тези...
09:21 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS