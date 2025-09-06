ЗАРЕЖДАНЕ...
|Постоянен арест за младия мъж, обвинен за дерайлирането на трамвай в София
По-рано прокуратурата внесе мярката на неотклонение на Даниел Терзиев, който беше задържан заради катастрофата с трамвай в София. Обвинението поиска постоянно задържане под стража, тъй като твърди, че действията му са били с умисъл. Защитата настоя за домашен арест, предава NOVA.
Известно е, че през месец април мъжът е бил осъждан за кражба, следователно действието му е рецидив.
Даниел Терзиев помоли съда за по-лека мярка и заяви, че "всичко беше непремислено".
Припомняме, че на 2 септември трамвай дерайлира и се вряза в подлеза близо Румънското посолство в София. Превозното средство било оставено без надзор от ватмана около 5:30 ч. във вторник на спирка "Ул. Александър Жендов". Влачило се е по шосето в продължение на десетки метри. Няма пострадали хора, но са ударени седем автомобила. Обърнали са се две мотриси, потрошен е стълб, както и стълбище на подлез.
