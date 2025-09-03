ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Има задържан за дерайлиралия трамвай, задвижил го е, без да влезе вътре
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:02Коментари (0)233
© Bulfoto
Вече има обвиняем и задържан по случая с дерайлиралия трамвай в София. Това съобщиха на брифинг от прокуратурата. 

"Касае се за млад 22-годишен мъж, който е осъждан за кражба и в момента е в изпитателен срок", заяви заместник градският прокурор на София Вихър Михайлов.

Има записи от видеокамери, предстоят анализи. След експертизата към момента е ясно, че се виждат две лица около мотрисата, няма влизане вътре, а манипулацията се извършва от единия мъж през страничен прозорец и това довежда до задвижване на трамвая.

Деянието е извършено под въздействие на алкохолно опиянение.


Още по темата: общо новини по темата: 9
03.09.2025 Столичният електротранспорт категоричен: Имало е външна намеса, ватманът на дерайлиралия трамвай е временно отстранен от работа
03.09.2025 Наказват ватмана на дерайлиралия трамвай
02.09.2025 Трети инцидент с трамвай за ден
02.09.2025 Иван Таков: Неофициално има задържан за дерайлиралия трамвай в София
02.09.2025 Има ли задържани за дерайлиралия трамвай, ще стане ясно утре
02.09.2025 Таков каза какво се вижда на записите и заяви: Това за мен е равносилно на терористичен акт
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Експерт: Средно носим една дреха 7-8 пъти и вече става ненужна. Б...
10:52 / 03.09.2025
Българско кисело мляко завладява Китай, туристи търсят автентични...
10:40 / 03.09.2025
Производител: Да отглеждаш царевица е самоубийство
09:53 / 03.09.2025
Бойко Борисов: Когато искаш да свалиш едно правителство, трябва д...
10:26 / 03.09.2025
При изчислението на минималната работна заплата изцяло грешно сме...
09:05 / 03.09.2025
Спестяванията в банката губят стойност, експерти предлагат нова п...
08:51 / 03.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
17:31 / 01.09.2025
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
12:19 / 01.09.2025
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
10:28 / 01.09.2025
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
15:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Водна криза
Първа лига сезон 2025/26
Трамвай дерайлира в София, помете седем коли и разруши подлез
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: