Мъжът, предизвикал инцидента с трамвая, остава под стража. Бил е под въздействието на наркотици!
Автор: Лора Димитрова 17:55Коментари (0)79
© БНТ
Софийският градски съд определи мярка "задържане под стража" спрямо Даниел Терзиев, обвинен, че е предизвикал инцидента с трамвая. В мотивите си съдът посочи, че до момента са събрани множество доказателства, от които може да се направи извод, че 22-годишният мъж е предизвикал потеглянето на мотрисата и след това се е укрил. Експертиза показва, че е бил със средна степен на алкохолно опиянение, открити са и следи от кокаин и марихуана, но е разбирал последствията от извършеното.

Според свидетелски показания обвиняемият на два пъти се пресегнал през прозореца на кабината на ватмана. Първия път мотрисата потеглила само метър, но втория път вече тръгнала напред. След което Даниел и неговият приятел избягали. По-късно се върнали в района, за да видят пораженията и обвиняемият казал, че ще се предаде, но вместо това не отишъл на работа и не бил открит на нито един от известните му адреси. На базата на тези данни, съдът прие че има опасност да се укрие, ако бъде с по-лека мярка.

Изводът, че има риск от извършване на престъпление беше изведен от факта, че престъплението е станало по време на изпитателния срок по присъда, която Даниел е получил само преди няколко месеца, което го характеризира като човек с висока степен на обществена опасност.

В съдебната зала 22-годишният мъж единствено заяви, че "всичко станало по невнимание“.

Съдът акцентира и на показанията на ватмана, които се разминават с експертизата и протокола за оглед относно това, до каква степен е обезопасил трамвая преди да слезе.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред САС. В случай на такива делото е насрочено за 11 септември.


