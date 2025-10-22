Желязков разговаря с крал Чарлз III, покани го да посети страната ни отново

© МС Премиерът Росен Желязков разговаря с Негово Величество крал Чарлз III по време на кралския прием, организиран по повод Срещата на върха в рамките на Берлинския процес, съобщиха от правителствената пресслужба.



Министър-председателят сподели впечатления и спомени от запомнящото се посещение на краля в България преди години.



Премиерът Желязков отправи покана към крал Чарлз III да посети страната ни отново, което ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и приятелството между България и Великобритания.