|Желязков: Сигурността на Източния фланг трябва да бъде повишена
Министър-председателят Росен Желязков заяви подкрепа за Пътната карта за европейска отбранителна готовност 2030 г. По думите му тя, заедно с основните проекти, дават възможност способностите за отбрана да бъдат значително подобрени в три направления - координация, капацитет и технологично обновление и способности.
"Ние участваме и по програмата SAFE с конкретни проекти в отделните домейни, които представляват интерес за България, която трябва да защитава своите граници, особено тези, свързани с Черно море“, отбеляза Желязков. Министър-председателят специално изтъкна значението на свободата и сигурността на корабоплаването в Черно море. "Заявихме нашето участие и нашите възможности, както и намеренията ни за разширяване на тези капацитети“, добави още Желязков.
Развитието на транспортните коридори по направлението Север – Юг също беше приоритетно откроено от българския министър-председател. По думите му именно формати като настоящия в Хелзинки допринасят за съвместните усилия в тази посока.
