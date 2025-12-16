Желязков: Сигурността на Източния фланг трябва да бъде повишена

© Държавите членки на ЕС по Източния фланг задълбочаваме сътрудничеството си в настоящия ключов момент за европейската сигурност. Заявяваме своята решимост и непоколебимост за взаимодействие, така че да бъде повишена готовността за отбрана на източните граници на Съюза. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Хелзинки, където участва в първата среща на върха на Източния фланг. Българският премиер и лидерите на още седем държави членки на ЕС обсъдиха необходимостта от координирани действия за укрепването на отбранителната готовност в контекста на сътрудничеството с НАТО.



Министър-председателят Росен Желязков заяви подкрепа за Пътната карта за европейска отбранителна готовност 2030 г. По думите му тя, заедно с основните проекти, дават възможност способностите за отбрана да бъдат значително подобрени в три направления - координация, капацитет и технологично обновление и способности.



"Ние участваме и по програмата SAFE с конкретни проекти в отделните домейни, които представляват интерес за България, която трябва да защитава своите граници, особено тези, свързани с Черно море“, отбеляза Желязков. Министър-председателят специално изтъкна значението на свободата и сигурността на корабоплаването в Черно море. "Заявихме нашето участие и нашите възможности, както и намеренията ни за разширяване на тези капацитети“, добави още Желязков.



Развитието на транспортните коридори по направлението Север – Юг също беше приоритетно откроено от българския министър-председател. По думите му именно формати като настоящия в Хелзинки допринасят за съвместните усилия в тази посока.