ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Желязков: Бюджет 2026 не е най-добрият
Автор: Елена Николова 18:22Коментари (0)141
©
Този бюджет не е най-добрият. Лично аз имам много неща, които бих искал да намерят отражение в него. Но това е оптималният бюджет, който коалицията и мнозинството в парламента може и ще подкрепи. Това заяви пред журналисти министър-председателят Росен Желязков в Разград на среща с кметове и народни представители от областта.

"Чрез бюджета за 2026 г. България ще премине към еврото без силни инфлационни шокове и без намаляване на доходите, които да изпреварват ръста на инфлацията. Той трябва да даде възможност всички макроикономически показатели да намерят отражение", каза още премиерът.

Според Желязков приходната политика следва определена логика, а тя е именно да не се увеличава данъчно-осигурителната тежест. 

"Ръстът с 2 се изтегля с 1 година, защото тъй или иначе прогнозата за 2026-27 г. сочеше, че осигуровките ще се увеличат с процент годишно. С бюджета за следващата година ще могат да се посрещат всички социални плащания. Ръстът на осигурителната вноска няма да окаже сериозен натиск нито на работодателите, нито на работниците. Данък дивидент и с увеличението от 5 на 10% пак ще е най-ниският в ЕС", заяви министър-председателят.


Още по темата: общо новини по темата: 142
15.11.2025 Нинова за липсата на коледни добавки за пенсионерите: За бонусите ви от стотици хиляди има ресурси, а за възрастните хора – няма
15.11.2025 Д-р Ненков за рекордния бюджет за здравеопазване: Продължава да се краде със страшна сила
14.11.2025 Президентът на КТ "Подкрепа": Бюджетът не е кой знае колко ляв, нито разходите са прекомерни
14.11.2025 Предлагат промени в ТЕЛК и НЕЛК
14.11.2025 Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
14.11.2025 Симеонов: В България има близо 100 000 чиновници, които не плащат осигурителни вноски
предишна страница [ 1/24 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Росен Желязков: Ще поискаме дерогация отново
16:19 / 15.11.2025
Ад на АМ "Тракия": Още две катастрофи, тапите са километрични
14:38 / 15.11.2025
Лияна Панделиева: Иде ми да вия с глас!
14:44 / 15.11.2025
Премиерът Желязков: Местната власт у нас може спокойно да планира...
13:47 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъ...
12:57 / 15.11.2025
Гражданин: Спираш на светофар в София и те поливат с кисело мляко...
13:06 / 15.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Сиромахов иронично: Това е всичко, което трябва да знаем за нашия малък, но изключително храбър народ
Сиромахов иронично: Това е всичко, което трябва да знаем за нашия малък, но изключително храбър народ
13:34 / 14.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: