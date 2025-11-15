Желязков: Бюджет 2026 не е най-добрият

© Този бюджет не е най-добрият. Лично аз имам много неща, които бих искал да намерят отражение в него. Но това е оптималният бюджет, който коалицията и мнозинството в парламента може и ще подкрепи. Това заяви пред журналисти министър-председателят Росен Желязков в Разград на среща с кметове и народни представители от областта.



"Чрез бюджета за 2026 г. България ще премине към еврото без силни инфлационни шокове и без намаляване на доходите, които да изпреварват ръста на инфлацията. Той трябва да даде възможност всички макроикономически показатели да намерят отражение", каза още премиерът.



Според Желязков приходната политика следва определена логика, а тя е именно да не се увеличава данъчно-осигурителната тежест.



"Ръстът с 2 се изтегля с 1 година, защото тъй или иначе прогнозата за 2026-27 г. сочеше, че осигуровките ще се увеличат с процент годишно. С бюджета за следващата година ще могат да се посрещат всички социални плащания. Ръстът на осигурителната вноска няма да окаже сериозен натиск нито на работодателите, нито на работниците. Данък дивидент и с увеличението от 5 на 10% пак ще е най-ниският в ЕС", заяви министър-председателят.