Земетресение разлюля Североизточна България

© Земетресение е било регистрирано до Варна. То е с магнитуд 3.5 по скалата на Рихтер.



Трусът е бил регистриран в 08:37 часа и е с дълбочина 18.4 километра, съобщават от НИГГГ-БАН.



Има данни, че е усетено от хората.