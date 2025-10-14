ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Земетресение рано тази сутрин в Южна България
По данни на Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, трусът е настъпил в 05:41 ч. българско време.
Епицентърът се намира на около 30 км от Благоевград и приблизително 90 км южно от София. Според първоначалната информация земетресението е било слабо и не е причинило материални щети или наранявания.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 163
|
|предишна страница [ 1/28 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Най-евтините цигари ще струват около 16 лева?
10:28 / 14.10.2025
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловск...
10:05 / 14.10.2025
Иво Сиромахов: Реших да напусна, вече няма какво да ни свързва
09:41 / 14.10.2025
Надрусан пловдивчанин подкара товарен автомобил
10:06 / 14.10.2025
Скоро на работодателите ще им е забранено да питат кандидатите ка...
09:15 / 14.10.2025
Проф. Ива Христова: Грипът е много заразен
09:23 / 14.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Учени потвърдиха: В Гърция е открит първият хибрид между вълк и куче
09:47 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от друг
20:14 / 12.10.2025
Остър недостиг в тази сфера, въпреки заплатата от 6000 лева
09:19 / 12.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS