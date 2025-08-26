ЗАРЕЖДАНЕ...
|Зеленчуци и плодове с нови цени на борсите у нас
Спад в цените на сезонните плодове и зеленчуци доведе до поевтиняване на малката потребителска кошница. Въпросът обаче е – може ли да се говори за трайна тенденция?
Темата коментираха пред bTV Владимир Иванов, председател на ДКСБТ, и Богомил Николов от асоциация "Активни потребители“.
Според Владимир Иванов по-ниските цени на сезонните зеленчуци не са изненада. Въпреки това има изключения – например при краставиците.
"Краставицата е зеленчук с неритмична доставка. Има периоди на недостиг, което води до колебания в цената. Това важи и за доматите. При останалите зеленчуци – пипер, домати в сезон, предлагането е добро и колебанията са слаби“, обясни Иванов.
Той уточни, че на пазара има както български, така и гръцки краставици, като това е нормално заради свободния пазар.
От своя страна Богомил Николов подчерта, че по-важна от седмичните промени е дългосрочната тенденция.
"В България от години производството на плодове и зеленчуци не е достатъчно. Това обуславя и големия внос. За да паднат цените трайно, трябва да има повече производство и насищане на пазара“, заяви Николов.
Той посочи като основни проблеми еднаквите субсидии за техническите култури и за зеленчуци, както и проблемът с напояването.
По думите му трайно намаление на цените може да има само при по-голямо и стабилно българско производство на плодове и зеленчуци.
