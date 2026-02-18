ЗАРЕЖДАНЕ...
|Затвориха АМ "Тракия"
В района на 333 км около Карнобат аутобанът е блокиран от аварирали тирове.
Официално от АПИ съобщиха: Забранява се движението за всички МПС по АМ "Тракия" в двете посоки между Бургас и Зимница поради снегонавявания и силно ограничена видимост.
Снимката е от рано тази сутрин.
Единствената атомна електроцентрала в България има проблем с теку...
08:47 / 18.02.2026
Много нов сняг в Родопите
08:15 / 18.02.2026
Андрей Гюров представя кабинета си пред президента точно в 12 час...
08:21 / 18.02.2026
Празник е! Ако днес духа северен вятър, очакват се още студове
08:38 / 18.02.2026
Един от най-големите фитнеси в България попари клиентите си
08:40 / 18.02.2026
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношени...
21:12 / 17.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
