Затвориха АМ "Тракия"

© Затвориха магистрала "Тракия" в района на Бургас, съобщиха шофьори. Причината е тежката зимна обстановка. В района има силен вятър и не е почистено.



В района на 333 км около Карнобат аутобанът е блокиран от аварирали тирове.



Официално от АПИ съобщиха: Забранява се движението за всички МПС по АМ "Тракия" в двете посоки между Бургас и Зимница поради снегонавявания и силно ограничена видимост.



Снимката е от рано тази сутрин.