|Защо масата на Бъдни вечер не се вдига
Меси се содена питка или такава, която е направена с квас. Все още се пости, затова живата мая не е разрешена. Питата се разчупва от най-възрастния мъж в къщата, високо над главите на гостите. Целта е всичко, което е посадено, и се чака да покълне, да расте високо и бързо.
Първото парче от питката е за къщата, а второто се оставя пред икона на Богородица. Всеки трябва да си вземе парче от питката. На когото се падне паричката, ще бъде здрав и щастлив през цялата година.
На трапезата се остава дълго време, за да е сигурно, че всички желания и магически практики, които са направени, ще стигнат до небето и ще бъдат чути и изпълнени, пише ladyzone.bg. Храната не се прибира, а остава на масата, за да могат и мъртвите да дойдат и да си вземат от ястията за празника. Ето защо трябва да се оставят и чисти прибори.
