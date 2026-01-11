ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Заради екстремното време голяма българска община обяви 12 януари за неучебен
"Заради прогнозираните екстремни температури (до -14°C) и обявения жълт код, утре ще бъде неучебен ден за всички училища на територията на общината.
Здравето и безопасността на нашите деца са абсолютен приоритет. Рисковете от измръзване, заледявания и опасни ледени висулки при придвижването до училищата са твърде големи, за да ги пренебрегнем.
Взехме следните мерки:
Утре всички общински паркинги ще бъдат безплатни. Моля, използвайте ги, за да освободим уличните платна за преминаване на почистващата техника.
Всички служби работят денонощно. Десетки снегорини на "Еко Русе Груп“, "Пътинженеринг“, "Берус“ и техника на ОП "Паркстрой“ са на терен.
Почистват се приоритетно подходите към болници, Спешна помощ, спирки на градския транспорт и главни индустриални артерии.
Метеорологичните условия остават тежки. Очаква се силен вятър и допълнително понижение на температурите във вторник сутрин. Апелирам да ограничите излизанията на децата навън и да бъдете изключително внимателни при придвижване в близост до сгради и дървета.
Благодаря на всички екипи, които са на крак в този студ, и на вас за разбирането и отговорността!", пише кметът във Фейсбук.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
АПИ: 468 снегорина обработват републиканските пътища, движението ...
11:30 / 11.01.2026
Тежка техника разчиства свлачището по пътя Смолян – Девин
11:06 / 11.01.2026
Над 30 милиона лева вече са обменени в евро през "Български пощи"...
10:49 / 11.01.2026
Доц. Ангел Кунчев: 90% от болните са с грип AH3N1
10:04 / 11.01.2026
Лоша новина за цените на храните по магазините
09:32 / 11.01.2026
Почина Стефан Стайков
08:09 / 11.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS