Обявиха жълт код за половин България, но не и за Пловдив

© Жълт код за ниски температури е обявен за днес в 14 области в страната, съобщава НИМХ.



Предупреждението за студено време и отрицателни температури е в сила за областите: Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен.



За област Добрич пък има издадено предупреждение за силен северен вятър в крайните източни райони.



Очакват се много ниски температури, като в тези области минималните ще са от минус 14 до минус 9 градуса, а максималните температури също ще са отрицателни.



Пълната прогноза можете да прочетете тук.