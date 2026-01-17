ИЗПРАТИ НОВИНА
Студ сковава България
Автор: Вилислава Ветренска 08:34Коментари (0)131
©
Днес ще е предимно слънчево. По-значителна облачност ще има преди обяд над Югозападна и Източна България, но след обяд и там ще се разкъса и намалее. Ще духа умерен изток-североизточен, в Източна България - силен северен вятър и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще са от минус 3° в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около 4° в крайните югозападни райони от страната. В София максималната ще е около 3°.

Над планините ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има в сутрешните часове на масивите на Западна България, на отделни места там все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра - около минус 5°.

По Черноморието облачността ще е значителна, но ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево. Ще духа умерен и силен вятър от север-северозапад и с него ще продължи да нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между минус 1° и 3°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала, съобщават от НИМХ.

В неделя и понеделник ще бъде доста студено; минималните температури в повечето места ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните - от минус 5° - минус 6° в северните до 2°-3° в крайните южни райони.

Вятърът в западната половина от страната ще е слаб до умерен от изток-североизток, в източната ще е предимно умерен, по Черноморието - временно силен, от север-североизток. Над Северна България ще има значителна облачност, на места и видимостта ще е намалена, почти без валежи. Над Южна облачността ще е разкъсана, на места ще бъде предимно слънчево.


