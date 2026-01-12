© Разчистиха свлачището по пътя Смолян – Девин, край село Широка лъка и движението вече се осъществява двете ленти. Това съобщи за ФОКУС дежурният в Областно пътно управление – Смолян.



Припомняме, че свлачището затвори напълно пътя Смолян-Девин, на 1 км след Широкъ лъка посока Стойките, в събота вечерта и в продължение на два дни се разчистваше с тежка техника.



От вчера по обяд пътят бе отворен в едната лента, но и днес продължи усилено премахване на скалните късове, затрупали пътното платно. Според изчисленията на специалисти, падналото количество е около 400 кубика пръст, скали и дървета.