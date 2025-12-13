ЗАРЕЖДАНЕ...
|Започна процедурата по обезопасяването на танкера KAIROS. Ще се проточи от днес до понеделник
Тази сутрин в пристанище Бургас беше доставен авариен морски генератор с мощност 150 kW, предназначен за възстановяване на работата на котвеното устройство на танкера. Генераторът ще бъде натоварен на работен катер заедно с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета.
В утрешния ден (неделя) работният катер ще придвижи генератора до танкера KAIROS. Технически екип ще се качи на борда и ще извърши свързване на захранването, тестване на котвеното устройство и възстановяване на работата на лявата котва, с цел осигуряване на безопасни условия за следващия етап от операцията.
На 15 декември (понеделник) се предвижда три влекача да бъдат придвижени в района на танкера и да започне вдигане на котвата и буксировка, съгласно одобрения план. Очаква се операцията да приключи в същия ден с безопасно закотвяне на танкера в предварително определен район в Бургаския залив.
По време на цялата операция ИА "Морска администрация“ ще осъществява постоянен контрол и координация, като се предприемат всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда.
