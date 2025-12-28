© Фейсбук виж галерията Заплашват с убийство бащата на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа край плевенското село Телиш. Тази смразяваща информация бе разпространена лично от Николай Попов. Той публикува искрийншоти на заплахите, които са отправяни към него от онлайн потребител с името Angela Zahriev. Ето какво още написа той в личния си фейсбук профил:



"Когато троловете не помагат, започва сплашването.



Първо "през познати“. После директно.



Вече получавам заплахи за убийство.



Не за първи път.



Това не е мнение, не е спор и не е "онлайн шум“.



Това е престъпление.



Заплахите не ме плашат, но ясно показват едно - че натискът не е случаен и че някой се страхува от истината, която излиза наяве. Когато аргументите свършат, идват заплахите.



Няма да млъкна.



Няма да се скрия.



И няма да спра.



Защото когато започнат да заплашват с живот, значи вече си ударил в самата сърцевина на проблема"