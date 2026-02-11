Загадката "Петрохан" се заплете още повече след изтекла информация от разследващ

© Нова информация от източник, участващ в разследването, очертава трагичната развръзка на случая с трите тела, открити в кемпер в труднодостъпната местност под Околчица.



Трупът на Калушев е намерен в полулежаща поза на пътеката в кемпера. По информация на източника ни смъртта му е настъпила след изстрел, произведен с дулото на оръжието, поставено в устата му.



Припомняме, че тялото на 15-годишния Макулев бе открито простреляно отстрани в главата – в поза, наподобяваща молитвена. 22-годишният Златков е бил забелязан вече починал на предната седалка на кемпера от мъжа, който открива превозното средство, отишъл да нагледа планинската си лятна кошара.



По думите на източника на колегите от "Зов нюз“ дрехите на двете по-млади жертви са миришели силно на бензин, а в кемпера е била открита туба със запалителна течност.



Куршумът, довел до смъртта на Калушев, е повредил горната част на конструкцията на кемпера (шибидаха). Към този момент единствено майката на 22-годишния Златков е потърсила информация как може да прибере тялото на сина си. Близките на Калушев и на 15-годишното момче все още не са се свързали с институциите за допълнителни действия.



Какво е известно от официалната информация



Случаят с кемпера под Околчица се разглежда в пряка връзка с тройната смърт край хижа "Петрохан“, по която тримата бяха обявени за издирване. Именно в хода на това разследване се стига до откриването на превозното средство и телата.



От първоначалните огледи е установено, че стрелбата е извършена вътре в кемпера – гилзите и следите са локализирани в купето, по телата има огнестрелни рани в областта на главата, на място са открити оръжия, които се изследват балистично,като до момента няма данни за стрелба отвън или участие на външни лица на местопрестъплението.



Официалната работна версия на разследващите е двойно убийство, последвано от самоубийство, като се изясняват точната последователност на изстрелите, позициите на телата и времето на настъпване на смъртта.



Съдебно-медицински и балистични експертизи, както и химически анализи за наличие на горими течности други, трябва да дадат окончателен отговор имало ли е опит за запалване на кемпера и да потвърдят механизма на смъртта на всеки от тримата.