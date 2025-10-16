Зафиров: Готови сме на разговори за запазването на правителството

© Готови сме на всякакви разговори с партньорите ни за запазването на правителството с оглед на нещата, които предстоят – като влизането в еврозоната. Това заяви на пресконференция на БСП-ОЛ Атанас Зафиров.



"Инициативата за тези разговори трябва да е в мандатоносителя, както винаги е било". Тези разговори и решения няма да бъдат на всяка цена или в ущърб на хората. Очакваме ясни отговори и диалог в името на бъдещето на България", добави вицепремиерът Зафиров.



"Съветът за съвместно управление не е разпускан. Дали ще бъде разширен съставът му, дали ще бъде подписано ново споразумение – тези въпроси стоят на дневен ред. Бойко Борисов и Георг Георгиев направиха заявки, че ДПС-Ново начало трябва да е част от това правителство. Когато разберем каква част – тогава ще дадем и нашата позиция. Факт е обаче, че това управление нямаше да съществува без подкрепата на ДПС-Ново начало. Нормално е, когато даваш подкрепа, да имаш определени очаквания, изисквания и виждания", обясни Зафиров.



В отговор на въпрос той уточни, че официална среща с Росен Желязков не е имал, но е провел телефонни разговори и комуникацията им е добра, както и с Бойко Борисов и Делян Пеевски.



"На какви компромиси са склонни БСП-ОЛ, за да се запази правителството?"



Зафиров заяви, че те вече са направили достатъчно компромиси, за да участват в в коалицията.



"Изкушавам се да кажа, че лимитът им е изчерпан, но няма да го направя, тъй като сме партия, която взима колективно своите решения. Искам ясно да чуя какви са претенциите и очакванията към нас", добави той.



Относно оставката на Наталия Киселова



"Не само тази на Наталия Киселова, на дневен ред са оставките на всички участници на БСП-ОЛ в съвместното управление. Нито сме се вкопчили в постовете си, нито сме поставяли условия. Няма да позволим да бъде принизяван резултатът от работата ни. Критики по същество срещу работата на госпожа Киселова аз не съм чул до момента", заяви вицепремиерът.



"Ако се върви формално към ново управленско мнозинство, е нормално целият разговор да започне отначало – включително и за позицията на председател на Народното събрание", добави той.



Срещите на БСП - ОЛ



"В момента тече среща на ръководствата на БСП - ОЛ и на синдикатите КНСБ и КТ "Подкрепа". Темите бяха няколко, обсъдихме актуалната политическа обстановка, състоянието на бюджета, прогнозният бюджет за 2026 г., перспективите и възможностите пред България. Страната се нуждае, за да се случи каквото и да е било, от това, което говорихме, и тези перспективи, които начертахме. Страната се нуждае от стабилност. От стабилно, предсказуемо управление, от стабилно мнозинство и в крайна сметка от последователност на политическите сили", посочи още Зафиров.



Този петък той ще се срещне с Европейската левица, която, по думите му, дала своята подкрепа за влизането на БСП в това управление. "Затруднен съм да обясня на нашите другари какво се случва в България и какво значи това за европейската ни перспектива", каза още вицепремиерът.