ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Задържаният за убийството край Смолян е IT специалист, жената се укривала цяла нощ в скала
Автор: Нели Гергьовска 15:48Коментари (1)416
©
виж галерията
Ненчо Ненчев
23-ма души са били ангажирани със задържането на Ненчо Ненчев, който е заподозрян за убийството край Смолян, а той не е оказал никаква съпротива, съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР – Смолян, ст. комисар Цветан Цанков, предаде репортер на "Фокус“.

"Задържаният е изключително добре физически подготвен, участвал е в ултрамаратони и се е придвижвал само бегом, бил е добър катерач. Работи като IT-специалист. Има негови клипчета в социалните мрежи за екстремно оцеляване в дивата природа“, поясни директорът на полицията.

При задържането му, той е имал раница с няколко комплекта дрехи, телефони, зарядни устройства, пари в брой, които са били достатъчно, за да може дълго време да се укрива и да пребивава в гората. Той е задържан към 21:10 часа на 23 септември в силно пресечена местност близо до хижа край Чепеларе.

Ст. комисар Цанков припомни, че на 21 септември вечерта, на екопътека "Невястата“ край Смолян, 40-годишен мъж и жена на 39 години са били пресрещнати от мъж на 42 години от Сливен, който е бил бивш партньор на жената, с който не са имали връзка повече от 1,5 години. "42-годишният мъж с инициали Н. Н. напръскал мъжа и жената с лютив спрей, след което нанесъл прободно-прорезни рани на мъжа.

На жената са били сложени белезници, но тя е успяла да избяга и не е пострадала. На 22 септември сутринта около 8:30 часа безжизненото тяло на мъжа е открито от турист, който е подал сигнал на телефон 112. След оглед на трупа е установено, че смъртта е настъпила от остра кръвозагуба“, разказа ст. комисар Цанков.

42-годишният мъж е сложил белезници на жената, а след извършване на убийството той я е заплашил, че може да посегне и на нейния живот. За малко я е изпуснал от поглед, като се предполага, че е отишъл до автомобила си, за да вземе още оборудване и тя е успяла да избяга и да се скрие в процеп на скала. Едва, когато видяла полицаите на сутринта, тя е излязла и е отишла при тях, като е била още с белезници на ръцете.

От получаването на сигнала до задържането на извършителя са извършени множество оперативно-издирвателни мероприятия. Проверени са адреси, връзки, включени са следови кучета, използвани са прибори на нощно виждане. На помощ са се притекли и служители на Гранична полиция. Оръжието на убийството все още не е намерено.

Окръжният прокурор на Смолян Недко Симов заяви, че мъжът е привлечен в качеството на обвиняем. Има назначен и служебен защитник. "Очакваме да разберем дали той ще дава обяснения, за да разберем неговата позиция и да изясним всички ненапълно изяснени обстоятелства и мотивите му. Възнамеряваме да поискаме мярка за неотклонение "задържане под стража“ за 72 часа. Той е с чисто съдебно минало, но има едно неприключено досъдебно производство спрямо него за грабеж“, поясни прокурор Симов.

Той уточни, че заради бързите и своевременни действия на полиция и прокуратура по случая и разкриването и задържането на извършителя на тежкото криминално престъпление за 48 часа, имат признанието и поздравленията на главния прокурор.

В брифинга участваха и представителите на Главна дирекция "Национална полиция“ инспектор Христо Кънев и инспектор Димитър Донев, които са оказали методическа помощ.


Още по темата: общо новини по темата: 4
24.09.2025 Убийството край "Невястата": Напръскване със спрей и пробождания с нож заради жена
24.09.2025 Престъплението в Родопите: Убиецът сложил белезници на жената и убил приятеля
й
23.09.2025 Разкриха самоличността на убития край екопътека "Невястата"
22.09.2025 Приключи огледът на мястото край Смолян, където бе открит труп






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
В гората точно пари в брой ти трябват :)))
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
ВСС потвърди решението си Борислав Сарафов да е и.ф. главен проку...
15:29 / 24.09.2025
Депутат от Пловдив: Призоваваме Росен Желязков и Георг Георгиев д...
14:24 / 24.09.2025
Жълт код е обявен за утре
14:09 / 24.09.2025
Километричните задръствания по АМ "Тракия" продължават
14:13 / 24.09.2025
Катаджии спряха ученици с крадена кола на пътя Пловдив - Пазарджи...
13:05 / 24.09.2025
Лозар: В нашия сектор има много производство на домашно вино и ра...
12:51 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Задържаха насилствено българина Любомир Киров в Украйна
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: