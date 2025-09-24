ИЗПРАТИ НОВИНА
Престъплението в Родопите: Убиецът сложил белезници на жената и убил приятеля й
Автор: ИА Фокус 08:09
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Арестуваха заподозрения за убийството на екопътека "Невястата“ край Смолян, съобщиха източници на NOVA. Мъжът се е укривал в хижа над Чепеларе. Той е на 42 години. 

По данни на разследването, извършителят е причакал мъжа и жената, която е била с него. Тя е бивша негова приятелка. На нея е поставил белезници, а него го е пробол няколко пъти с нож.

Припомняме, че заподозреният за жестокото убийство на екопътека "Невястата“ край Смолян беше обявен за общодържавно издирване. От прокуратурата потвърдиха, че по случая с намерения в понеделник труп е образувано досъдебно производство за убийство.

Версиите, по които се работи, са много, една от тях е, че убийството е свързано с ревност, посочи окръжният прокурор на Смолян Недко Симов. По случая има свидетели, които са разпитани, сред тях и 39-годишна жена. Убитият мъж е от Ямбол.


Още по темата:
23.09.2025 Разкриха самоличността на убития край екопътека "Невястата"
22.09.2025 Приключи огледът на мястото край Смолян, където бе открит труп






