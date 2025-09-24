Убийството край "Невястата": Напръскване със спрей и пробождания с нож заради жена

© Plovdiv24.bg На 23 септември 2025 г. в района на Чепеларе, близо до горска хижа, при проведени оперативни мероприятия от полицейски служители около 21 часа е бил установен и задържан Н.Н., на 42 г., който се издирва по досъдебно производство на Окръжна прокуратура-Смолян за извършено умишлено убийство. Той не е оказал съпротива.



Събраните до момента доказателства сочат, че на 21 септември 2025 г. вечерта Н.Н. се намирал на екопътека "Невястата“ в землището на Смолян. Целта му била да срещне П.Х., на 40 г., за когото знаел, че се придвижва в района заедно с неговата бивша приятелка.



Към 20,30 ч. той забелязал, че двамата се връщат по екопътеката и се отправят в посока към близкия паркинг. Без да разговаря с тях, Н.Н. ги напръскал с лютив спрей в очите, след което извадил нож и нанесъл няколко прободно-порезни рани по тялото на П.Х. Съборил жената на земята и поставил белезници на ръцете й. След това се оттеглил от местопроизшествието и се укрил.



Жената, която е придружавала П.Х., не е пострадала. Тялото на починалия мъж е било открито на 22 септември 2025 г. сутринта от гражданин, който е подал сигнал на телефон 112. Установено е, че П.Х. е починал от остра кръвозагуба.



Н.Н. е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Днес, 24 септември 2025 г., Окръжна прокуратура-Смолян ще повдигне спрямо него обвинение за извършено умишлено убийство. С постановление на наблюдаващия прокурор той ще бъде задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.



По досъдебното производство се извършват активни действия по разследването.