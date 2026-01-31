ИЗПРАТИ НОВИНА
За пети път 97-годишна българка сменя парите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:03 / 31.01.2026
©
Как се справят българите в най-отдалечените родопски села? Месец след като ви показахме как въвеждат еврото - сега ще ви покажем как се сбогуват с лева.

В село Кестен, което е само на 3 километра от границата с Гърция, живеят около 30/40 души.

Както тук, така и в повечето отдалечени населени места в страната хората се притесняваха от новата валута.

И ако доскаро използваха листовки за да се справят с превалутирането, то вече днес в последния ден на левовете, те са по уверени с еврото, но въпреки това пак гледат с повишено внимание.

На километри от края на България до чешмата, която сам е иградил, в първия ден на еврото срещнахме дядо Искрен. Днес отново го срещаме на същото място.

"Вече го познавам – горе-долу взех да го познавам. Взех първата пенсия и вече почваме да харчим. Първо вземах зеленчук, ябълки, круши“, казва той.

 В последния ден на лева, отново сме и в село Кестен, където най-близката банка е на 35 км., а пощата работи само един ден в месеца.

Преди месец в разказахме за 97 годината баба Севдалина и за нейните страхове.

"Ето това за един лев ще го взема, то виж едно пише, има да ме лъжат, сине“, коментира тогава тя.

 Все още не е ходила в магазина, защото постоянно се грижи за сина си, който отишъл да я гледа, но болест го оставя на легло.

"Аз ги не познавам, виждам ги по 10, 1 евро, виждам ги, ама не знам как се казват. Идва една гледачка, на него му давам, той ги познава, та той ги взима, и му викам, ходи ти, докато аз се науча“, споделя възрастната жена.

Това е петият път, в който парите в портмонето ѝ се сменят и е убедена, че и този път ще свикне.

Отново сме и в магазина при Галина и нейния скенер за истински и фалшиви пари.

"Хората много интелигентно се отнесоха. Относно прехода към новата валута - нямали сме абсолютно никакви проблеми с никого“, споделя тя

В последните часове хората изчистиха последните стотинки.

"Имаме внучка, която е ма 4 години и ми се обадиха да похарчим стотинките които е събирала“, казва Роси Василева, клиент.

В цялата страна с левове може да се пазарува до полунощ. Ако някой има останали, може да ги обмени в пощите, банките, и безсрочно в Българската народна банка, информира bTV.

 

 



