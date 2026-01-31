ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|За пети път 97-годишна българка сменя парите
В село Кестен, което е само на 3 километра от границата с Гърция, живеят около 30/40 души.
Както тук, така и в повечето отдалечени населени места в страната хората се притесняваха от новата валута.
И ако доскаро използваха листовки за да се справят с превалутирането, то вече днес в последния ден на левовете, те са по уверени с еврото, но въпреки това пак гледат с повишено внимание.
На километри от края на България до чешмата, която сам е иградил, в първия ден на еврото срещнахме дядо Искрен. Днес отново го срещаме на същото място.
"Вече го познавам – горе-долу взех да го познавам. Взех първата пенсия и вече почваме да харчим. Първо вземах зеленчук, ябълки, круши“, казва той.
В последния ден на лева, отново сме и в село Кестен, където най-близката банка е на 35 км., а пощата работи само един ден в месеца.
Преди месец в разказахме за 97 годината баба Севдалина и за нейните страхове.
"Ето това за един лев ще го взема, то виж едно пише, има да ме лъжат, сине“, коментира тогава тя.
Все още не е ходила в магазина, защото постоянно се грижи за сина си, който отишъл да я гледа, но болест го оставя на легло.
"Аз ги не познавам, виждам ги по 10, 1 евро, виждам ги, ама не знам как се казват. Идва една гледачка, на него му давам, той ги познава, та той ги взима, и му викам, ходи ти, докато аз се науча“, споделя възрастната жена.
Това е петият път, в който парите в портмонето ѝ се сменят и е убедена, че и този път ще свикне.
Отново сме и в магазина при Галина и нейния скенер за истински и фалшиви пари.
"Хората много интелигентно се отнесоха. Относно прехода към новата валута - нямали сме абсолютно никакви проблеми с никого“, споделя тя
В последните часове хората изчистиха последните стотинки.
"Имаме внучка, която е ма 4 години и ми се обадиха да похарчим стотинките които е събирала“, казва Роси Василева, клиент.
В цялата страна с левове може да се пазарува до полунощ. Ако някой има останали, може да ги обмени в пощите, банките, и безсрочно в Българската народна банка, информира bTV.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1866
|предишна страница [ 1/311 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
21:19 / 31.01.2026
Радев отговори на Кирил Петков
20:10 / 31.01.2026
Скок в цените в пунктове за годишни технически прегледи
18:49 / 31.01.2026
Зов за помощ: Млада жена и майка води тежка битка за живота си
15:52 / 31.01.2026
БСП избира лидер на 7 и 8 февруари
15:31 / 31.01.2026
Българите задлъжняха с милиарди
14:58 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS