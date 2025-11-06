ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
За "Добър ден" в аптеката ни искат 50 лева
Автор: Десислава Томева 11:32Коментари (0)1076
© Фокус
Цените на лекарствата у нас се покачват "тихо" и за голяма част от българите лечението се превръща в лукс.

С падането на температурите обикновено идват грипните вируси и настинките. И  ако цяло лято не ни се е налагало да влизаме в аптеката, освен за слънцезащитен крем, то сега е наложително.

Проверка на "Фокус", в произволна аптека показа, че само за "добър ден" трябва да извадиш 50 лева. Няма да споменаваме конкретни препарати, а ще обобщим цените на лекарствата за различните симптоми, които при грипоподобните състояния са всички накуп.

– при болки в гърлото: от 10 до 20 лева

– при кашлица /сироп или таблетки/: от 5 до 19 лева

– при хрема: от 11 до 15 лева

– комбинирани лекарства за симптоми на грип и настинка: от 12 до 18 лева

Цените, за които говорим са за категорията "най-търсени" лекарства. Знаем, че има и "бутикови" капки за нос за над 25 лева, както и сиропи за кашлица на подобна цена.

Не е нужно да си математик, за да сметнеш, че дори да вземеш най–евтиното, което никой не прави, за тези 4 типа лекарства са нужни 38 лева. Към тях естествено трябва да прибавим и витамин "С", ако сме със слаб стомах и пробиотик. Няма да го смятаме, на всички е ясно.


Още по темата: общо новини по темата: 17246
04.11.2025 »
30.10.2025 »
29.10.2025 »
27.10.2025 »
19.10.2025 »
17.10.2025 »
предишна страница [ 1/2875 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Пенсионери: С 2000 евро в Германия едва свързваме двата края, в Б...
12:43 / 06.11.2025
Предприемач: Средната работна заплата в държавния сектор е по-вис...
12:00 / 06.11.2025
Сиромахов: Възможно ли е такова гнусно падение?
11:26 / 06.11.2025
Симеон Матев: Тази "супербуря на века" може да отпуши процеси, ко...
12:52 / 06.11.2025
Цигарите поскъпват още
11:32 / 06.11.2025
Борисов: Санкциите "Магнитски" могат да отпаднат
10:47 / 06.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Самолети предизвикват мощни тътени над Пловдив?
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: