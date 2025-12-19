ИЗПРАТИ НОВИНА
Явор Дачков: Добро решение на bTV, Цънцарова е партиен журналист на ПП–ДБ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:54Коментари (2)618
©
След бурните реакции и подкрепа към журналиста Мария Цънцарова около евентуално нейно уволнение от bTV с контрамнение излезе журналистът Явор Дачков в своята Facebook страница:

Вчера умните и красивите тържествуваха за някакъв опразнен кабинет на Пеевски, днес реват, че уволнили партийния им журналист от частна телевизия, защото не можела да става рано за сутрешния блок и нейният партньор започва без нея предаването.

Добре ме чухте. Мария Цънцарова накара bTV да се съобразява с нейното ставане, а Злати Йочев започва в 5:55 без нея. Тя влиза в 7:30. Ако някой ми посочи телевизия в света, която би търпяла това, ще му бъда благодарен.

Понеже Мария е партиен журналист на ПП–ДБ, умните и красивите са възмутени, защото в политически план получават кокошка за кон. Един опразнен кабинет срещу един празен пропаганден стол в най-голямата телевизия. Ако така ще борят Пеевски, хич да не се напъват. И без това след всеки техен протест Пеевски става все по-силен, защото те са лицемерни, също толкова арогантни, но доста по-гламави в политически план.

Добро, макар и закъсняло, решение на bTV, защото Мария прави слаба политическа пропаганда, а не журналистика. Този казус е политически, а не е тема за свободата на словото.

Няма страшно. Аз съм уволнен от национален ефир преди 25 години, защото бях костовист и оттогава нямам достъп до големите телевизии и не е болка за умиране. Сега Мария Цънцарова може да си направи подкаст и да види каква е реалната ѝ тежест.


От много време не съм бил съгласен с " тезисите" на Дачков. Мисля, че този път е 1000% прав.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

