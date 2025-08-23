ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Яхта се обърна в морето край Бургас!
Сигналът е подаден от сърфист, който забелязал обърнатата яхта и капитана, бедстващ до нея. Незабавно е организиран спасителен екип, а заедно с джет инструктора Иван Енчев е проведена акция по спасяването. Първо е изваден капитанът, след това и самата лодка.
По първоначални данни капитанът е български гражданин и няма наранявания.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 697
|
|предишна страница [ 1/117 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Изслушват Мария Филипова за зам.-омбудсман на 2 септември
17:02 / 23.08.2025
Голям пожар в Сливен, 6 екипа пожарникари се борят с огъня и силн...
15:14 / 23.08.2025
Ограбиха спасител на плажа, докато спасява удавник
13:24 / 23.08.2025
Натоварен трафик към Кресна в посока Гърция
14:08 / 23.08.2025
Софийският университет обяви допълнителен прием за някои специалн...
12:17 / 23.08.2025
Никола Минчев: Нямам амбицията за председател на "Продължаваме пр...
12:17 / 23.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
Силно земетресение в Румъния
16:20 / 22.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS