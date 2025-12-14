Възстановиха движението за тирове на ГКПП "Кулата – Промахон"

© Движението за МПС над 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата при км 441, през ГКПП "Кулата – Промахон" е възстановено.



ФОКУС припомня, че стачките на гръцките фермери предизвикват затруднение на движението и блокажи на границата им с България.



Опашката на "Капитан Андреево" беше близо 30 км. Гръцките фермери протестират активно, блокирайки пътища, гранични пунктове (включително тези към Турция и България) и пристанища, заради ниски субсидии, високи разходи и корупция,