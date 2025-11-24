ИЗПРАТИ НОВИНА
"Възраждане" ще участва в блокадата на парламента, организирана от ПП–ДБ
Автор: Цоня Събчева 20:57
© Булфото
Лидерът на "Възраждане“ Костадин Костадинов потвърди, че партията му ще се включи в утрешния протест на ПП–ДБ, който цели блокада на Народното събрание по време на гласуването на държавния бюджет. По думите му обаче между двете формации няма никаква координация.

"Никой не ни е канил. Ние, като основна опозиционна сила, винаги подкрепяме протести срещу правителството, независимо кой ги организира", заяви Костадинов в ефира на Радио "Фокус". 

Той подчерта, че "Възраждане“ няма информация за намеренията на ПП–ДБ относно самото протичане на демонстрацията, но очаква твърди действия:

"Ако си мислят, че с хепънинги и розови прасенца ще свалят престъпния кабинет – няма да стане", заяви той. На въпрос дали двете формации ще се разпределят по сектори, както обикновено правят организаторите на партийни протести, Костадинов отговори:

"Не знам как си правят протестите. При нас идват всякакви хора – не само наши симпатизанти". 

Костадинов коментира и днешния протест на КНСБ срещу бюджета, като го определи като "несиндикален“ и "притурка на ГЕРБ“. Според него организацията не представлява истински интересите на работещите.

"КНСБ отдавна вече не е синдикат. Тази организация е притурка на ГЕРБ. Нейният лидер върви из страната и показва средни пръсти на хората, които са против еврото. Не знам дали гледахте, имаш един скандален клип от Казанлък, където той заедно с една друга такава гастролираща трупа от агитатори в полза на еврото показва неприличен знак на един гражданин, който просто иска да си зададе въпроса, защото не е съгласен с това България да влезе в еврозоната. Тези хора няма как да бъдат по никакъв начин нито алтернатива на властта, нито пък биха могли да бъдат заплаха за нея, защото всъщност тези хора обслужват властта. Плюс това днеска протеста нали го видяхте – 100 човека'', каза още Костадинов. 

Лидерът на партията определи проектобюджета за 2026 г. като "бюджет на фалита“, аргументирайки се с предвиденото ново увеличение на държавния дълг с 21 млрд. лева.

"За две години задлъжняваме с 40 милиарда – най-голямото задлъжняване от Освобождението насам". Костадинов атакува и плановете за използване на част от средствата от валутния резерв след влизането в еврозоната, като твърди, че 30–35 млрд. лева ще се харчат без контрол от парламента:

"Изведнъж няколко министри ще имат диамантени писалки, с които ще подписват договори за десетки милиарди". Костадинов обвини управляващите в "рекордни кражби“, като заяви, че 19 млрд. лв. дълг, изтеглени през 2025 г., вече са изхарчени, без това да е довело до видими подобрения.

"Нека се разходим по която и да е магистрала. Ако трябва да има 30 см настилка, у нас има 10. След месеци всичко пак се ремонтира", каза той.

Според него от 1 януари българите ще задлъжняват с 60 млн. лева на ден, а в края на годината "всеки българин ще дължи по 7800 лева“. Костадинов заяви, че техният бюджет не би включвал външен дълг, а злоупотребите с обществени средства биха били пресечени. Той описа механизъм, при който според него управляващите финансират фирми, които впоследствие "връщат“ част от средствата чрез политическа подкрепа.


