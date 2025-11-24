ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"Възраждане" ще участва в блокадата на парламента, организирана от ПП–ДБ
"Никой не ни е канил. Ние, като основна опозиционна сила, винаги подкрепяме протести срещу правителството, независимо кой ги организира", заяви Костадинов в ефира на Радио "Фокус".
Той подчерта, че "Възраждане“ няма информация за намеренията на ПП–ДБ относно самото протичане на демонстрацията, но очаква твърди действия:
"Ако си мислят, че с хепънинги и розови прасенца ще свалят престъпния кабинет – няма да стане", заяви той. На въпрос дали двете формации ще се разпределят по сектори, както обикновено правят организаторите на партийни протести, Костадинов отговори:
"Не знам как си правят протестите. При нас идват всякакви хора – не само наши симпатизанти".
Костадинов коментира и днешния протест на КНСБ срещу бюджета, като го определи като "несиндикален“ и "притурка на ГЕРБ“. Според него организацията не представлява истински интересите на работещите.
"КНСБ отдавна вече не е синдикат. Тази организация е притурка на ГЕРБ. Нейният лидер върви из страната и показва средни пръсти на хората, които са против еврото. Не знам дали гледахте, имаш един скандален клип от Казанлък, където той заедно с една друга такава гастролираща трупа от агитатори в полза на еврото показва неприличен знак на един гражданин, който просто иска да си зададе въпроса, защото не е съгласен с това България да влезе в еврозоната. Тези хора няма как да бъдат по никакъв начин нито алтернатива на властта, нито пък биха могли да бъдат заплаха за нея, защото всъщност тези хора обслужват властта. Плюс това днеска протеста нали го видяхте – 100 човека'', каза още Костадинов.
Лидерът на партията определи проектобюджета за 2026 г. като "бюджет на фалита“, аргументирайки се с предвиденото ново увеличение на държавния дълг с 21 млрд. лева.
"За две години задлъжняваме с 40 милиарда – най-голямото задлъжняване от Освобождението насам". Костадинов атакува и плановете за използване на част от средствата от валутния резерв след влизането в еврозоната, като твърди, че 30–35 млрд. лева ще се харчат без контрол от парламента:
"Изведнъж няколко министри ще имат диамантени писалки, с които ще подписват договори за десетки милиарди". Костадинов обвини управляващите в "рекордни кражби“, като заяви, че 19 млрд. лв. дълг, изтеглени през 2025 г., вече са изхарчени, без това да е довело до видими подобрения.
"Нека се разходим по която и да е магистрала. Ако трябва да има 30 см настилка, у нас има 10. След месеци всичко пак се ремонтира", каза той.
Според него от 1 януари българите ще задлъжняват с 60 млн. лева на ден, а в края на годината "всеки българин ще дължи по 7800 лева“. Костадинов заяви, че техният бюджет не би включвал външен дълг, а злоупотребите с обществени средства биха били пресечени. Той описа механизъм, при който според него управляващите финансират фирми, които впоследствие "връщат“ част от средствата чрез политическа подкрепа.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 187
|предишна страница [ 1/32 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Съвет: Ако видите този надпис пред заведение, бягайте далече!
19:27 / 24.11.2025
Очаква ни студена сутрин
19:00 / 24.11.2025
"Няма да ни излъжете": Млади лекари излязоха на нов протест
18:57 / 24.11.2025
Анализатор: Добре е хората да опитват да спестяват и да не правят...
19:00 / 24.11.2025
Няма да изпишат Борислав Михайлов от болницата днес, получил е кр...
17:26 / 24.11.2025
В мрачния сезон: Лекари съветват да приемаме като добавка "слънче...
17:13 / 24.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
20:42 / 23.11.2025
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS