|Възможен е прилив на фалшиви банкноти след приемането на еврото, но банкоматите остават сигурни
В ефира на БНР Николов предупреди, че "е много вероятно да се появят различни групи, които да пласират фалшиви банкноти евро“, като уточни, че такъв риск не съществува при теглене от банкомат.
Експертът препоръча през януари, когато ще е преходният период с плащания едновременно в лева и евро, потребителите да използват приоритетно банкови карти.
"Така ще намалим риска от объркване при връщане на ресто в различни валути. В малки обекти като баничарници или квартални магазини, където често има опашка и плащането трябва да стане бързо, е по-добре да се плаща направо в евро“, подчерта Николов.
Той съветва хората да не се опитват да "доизхарчат“ левчетата си в магазина, а да ги обменят наведнъж в банков клон.
"Обмяната ще бъде възможна в рамките на шест месеца по фиксирания курс 1.95583 лева за едно евро и без никакви банкови такси или комисионни“, уточни изпълнителният директор на "Активни потребители“.
