Вътрешният министър определи тройното убийство в Бургас като "семейна драма"

Винаги е имало инциденти и винаги ще има. За убийството с Бургас ще ви разкаже професионалното ръководство по въпроса – семейна драма.



Това каза вътрешният министър Даниел Митов по отношение на тройното убийство в Бургас. Той бе на работна среща на министъра и професионалното ръководство на МВР с висшия мениджмънт на големите търговски центрове в София (т.нар. молове), предаде репортер на "Фокус".



''Фокус" припомня, че снощи малко след 4:00 ч. в Районно управление - Руен е получено съобщение, че в частен дом в руенското село Люляково, 25-годишен мъж е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.



Журналистка попита вътрешния министър за убийство, констатирайки "абсолютна липса на критична реакция в МВР“.



"Какво значи критичното отношение на МВР? Подобен тип инциденти, за съжаление, се случват навсякъде и не могат да бъдат контролирани от МВР“, каза той.