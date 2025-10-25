ЗАРЕЖДАНЕ...
|Откриха обесен чичото на убиеца от Люляково
"Фокус" припомня, че Окръжен съд – Бургас остави в ареста масовия убиец от Люляково Фахри Мустафа на 25 години. Той е прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат.
Момчето на 7 години отишло при съседи с рана в задните части. Детето разказало, че брат му нахлул в дома и е открил стрелба по майка му, леля му и 13-годишната му сестра. От протоколите за химическа експертиза на жертвите стана ясно още, че, след като са били застреляни, след това са били запалени живи.
Пред защитника си Мустафа казал: "Не съм аз, нямам пушка, нямам патрони".
