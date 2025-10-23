ИЗПРАТИ НОВИНА
Тройното убийство в Люляково: Оръжията още се издирват 
Автор: ИА Фокус 07:58Коментари (0)277
© NOVA
Повдигнаха обвинение за предумишлено убийство с множество утежняващи вината обстоятелства на 25-годишния Фахри Салим от бургаското село Люляково. Според прокуратурата дни наред той следял майка си, леля си и сестра си, които бяха убити, пише NOVA.

Най-вероятният мотив за тежкото престъпление според държавното обвинение е отдалечаването на сочения за извършител от дома му. На 11 август тази година е издадена ограничителна заповед за Фахри и баща му.

Все още издирват оръжията, с които е извършено престъплението – нож и ловна пушка.

Ако бъде признат за виновен 25-годишният мъж може да получи наказание лишаване от свобода за срок от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Тепърва предстои експертиза да докаже психическото му здраве, но окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев подчерта дебело, че наличието на психическо заболяване не изключва вменяемостта.


