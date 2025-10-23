ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Жертвите от къщата на ужасите в Люляково са изгорели живи!
Именно за тази мярка за неотклонение настояха както от държавното обвинение, така и защитата на 25-годишния мъж. Самият той през цялото време в съдебната зала повтаряше, че няма пушка и е невинен.
Според прокуратурата от множеството доказателства може да се направи предположение, че обвиняемият е извършил престъплението, за което е обвинен. Деянието е с висока степен на обществена опасност. Налице са много квалифициращи признаци, както и предварителни действия от страна на дееца. От протоколите за химическа експертиза на жертвите става ясно, че в кръвта им има въглероден окис. Тоест, след като са били застреляни, а след това запалени - по това време те са били живи. Първо в прострелял сестра си, а след това майка си и леля си. Нанася удар с приклад по главата на малкия си брат. Според прокуратурата има опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. От там поискаха най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража".
Според защитата на Мустафа има достатъчно доказателства, че обвиняемият е извършил престъплението. "Въпреки чистото съдебно минало, деянието се отличава с изключителна жестокост и висока степен на обществена опасност, подчерта юристът. По думите му арестуваният няма възможност да плати гаранция“, каза адвокатът според когото Според най-адекватната мярка и за самия обвиняем е "задържане под стража".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Съдът решава съдбата на масовия убиец от Люляково
16:09 / 23.10.2025
Делян Добрев: Няма да има сътресения на пазара за горива
15:12 / 23.10.2025
Социалното министерство е против новопредложените видове отпуски
15:03 / 23.10.2025
Издадено е предупреждение от първа степен
14:36 / 23.10.2025
Пловдивчанин си изпати в голямо пазарджишко село
13:35 / 23.10.2025
"Отпред и отзад джипове, в средата една "Шкода": Борисов поиска д...
13:24 / 23.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS