Вълна от коментари, след като жена спаси Светия кръст в Ахтопол
Автор: Васил Динев 14:36
©
Бургазлийка надви мъжете и спаси Светия кръст в Ахтопол на Богоявление. По установен обичай петима участници се хвърлиха в ледените води, за да се надпреварват за спасяването на Светия кръст.

Тази година кръстът беше изваден от Даяна Янчева, която беше посрещната с аплодисменти от събралите се на брега хора.

След ритуала тя получи благословията на отец Йордан, който отправи молитва за здраве, сила и благоденствие към всички участници и присъстващи.

Тази новина предизвика наистина много оживени дискусии дали жени имат право да скачат за спасяването на кръста?

"Могат ли в крайна сметка нашите майки, съпруги и дъщери да участват в ловенето на Св. Кръст на Богоявление? Да, но при определени условия. Те трябва да бъдат православни християнки и кръстени в Църква. Нужно е и да са навършили 18 години – да са пълнолетни. Ловенето на Св. Кръст е рискована дейност. Всичко може да се случи. Жените-християнки трябва да са облечени в цял плувен костюм. Напълно недопустими са бански костюми тип "прашки".

И не на последно място, жените-смелчачки трябва да са физически и психически здрави, което може да бъде удостоверено със съответен легитимен документ. Няма нищо неканонично жени да ловят Св. Кръст на Богоявление. Неморално е да ги лишаваме от правото да се жертват за Христос. Участието на жени дори трябва да се насърчава", пише сайтът "Православие.бг".


Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

