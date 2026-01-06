ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|Млад военнослужещ в Пловдив спаси кръста в Асеновград, взе 100 евро
По традиция, тържественото отбелязване на Богоявление (Йордановден) в Асеновград започна с Литийно шествие от храмовете на града, което завърши до "Пешеходния мост“. Там беше отслужен Велик Богоявленски водосвет лично от игумена на Бачковския манастир Велички епископ Сионий. Последва хвърлянето на богоявленския кръст в студените води на р. Чая и "спасяването“ му.
В ритуала тази година се включиха близо 70 смели и силни мъже – някои участваха за първи път, други за пореден. На централния площад в Асеновград се проведе тържествено освещаване бойните знамена на IV Артилерийски полк и приемане на празничния строй. Празникът продължи с концерт на гайдарски състав и певческа група към НЧ "Св. преп. Паисий Хилендарски“ в града.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 14
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Мъжкото хоро се изви в ледените води на Тунджа
08:41 / 06.01.2026
Мъж се простреля в главата заради любовна драма край Пловдив
10:23 / 05.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкур...
21:00 / 03.01.2026
Извънредна ситуация край Пловдив, спасени са възрастна жена и куч...
10:15 / 03.01.2026
Владимира и Георги са първите новогодишни бебета, родени в МБАЛ –...
14:57 / 02.01.2026
В Пловдивско: Мъж сложи край на живота си в новогодишната нощ
14:59 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS