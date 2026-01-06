© виж галерията Kметът на община Асеновград д-р Христо Грудев връчи наградата на "спасителя“ на богоявленския кръст. Божидар Костадинов бе най-бърз сред всички участници, които показаха мъжка сила и непоколебимост, хвърляйки се в студените води на р. Чая. Божидар е на 25 г., военнослужещ в Пловдив, но е жител на Асеновград. Той пожела на всички здраве, вяра в доброто и късмет през цялата година. Наградата, която получи от кмета, е 10 литра асеновградско червено вино и парична сума в размер на 100 евро.



По традиция, тържественото отбелязване на Богоявление (Йордановден) в Асеновград започна с Литийно шествие от храмовете на града, което завърши до "Пешеходния мост“. Там беше отслужен Велик Богоявленски водосвет лично от игумена на Бачковския манастир Велички епископ Сионий. Последва хвърлянето на богоявленския кръст в студените води на р. Чая и "спасяването“ му.



В ритуала тази година се включиха близо 70 смели и силни мъже – някои участваха за първи път, други за пореден. На централния площад в Асеновград се проведе тържествено освещаване бойните знамена на IV Артилерийски полк и приемане на празничния строй. Празникът продължи с концерт на гайдарски състав и певческа група към НЧ "Св. преп. Паисий Хилендарски“ в града.