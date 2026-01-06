Десетки се хвърлиха за спасяване на Богоявленския кръст в реките на Община Марица

© За трета поредна година 29-годишният Стоил Джуров извади кръста от река Стряма в Маноле. Бившият национален състезател по карате киокушин закъсня при хвърлянето на разпятието от отец Николай, но с няколко бързи скока го грабна пред погледите на останалите смелчаци. Кметът на Община Марица Димитър Иванов вдигна ръце към Стоил и възкликна: "Бог те е благословил ти да бъдеш за пореден път спасител на кръста в Маноле!".



Ранната сутрин на слънчевия Йордановден събра жители на Маноле на Велик водосвет за здраве и благополучие в храм "Св. Димитър". По традиция миряните получиха благословия и си взеха светена вода. По-късно към река Стряма потегли литийно шествие, водено от кметовете на общината и на Маноле Димитър Иванов и Стоил Дишев. Заедно с тях вървяха и смелчаците, които щяха да спасяват кръста, облечени в традиционни носии.



"Честито Богоявление! Нека Светият Божи кръст пази и закриля Маноле и жителите на Община Марица! Честит празник на имениците! Да са живи и здрави! Бъдете благословени за много години", пожела Димитър Иванов. Малко по-късно отец Николай хвърли Богоявленския кръст в река Стряма, а за да го "спасят", във водите скочиха десетима мъже на възраст от 15 до 60 години. По традиция, след като Стоил Джуров извади кръста, той поведе и хорото в реката. "Да сме живи и здрави и да вярваме в Бог! Само това искам", заяви Джуров, като излезе на брега. Кметът на селото Стоил Дишев поздрави "спасителя" на кръста и присъстващите за Йордановден.



По-късно кметът на общината Димитър Иванов заедно със заместник-кмета Николай Стаматов и кмета на Трилистник Мирчо Петров присъстваха на Велик водосвет за здраве в храм "Св. Параскева". "Слушайки светото Евангелие, станахме свидетели на вярата в троичното единство – Божият Син, който дойде на река Йордан, за да се кръсти от Йоан, Светият Дух, който се яви в телесен вид като гълъб, и Божият глас, който свидетелства ясно "Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение". Когато нашият Бог се кръщава, Той измива Адамовия грях от човечеството, защото ние се раждаме с този грях, но чрез вяра и кръщение го измиваме", каза отец Димитър. След литургията всички се отправиха към моста над Стряма, където се бяха събрали стотици жители на Трилистник. Отец Димитър освети водите и хвърли кръста. Най-бърз се оказа 22-годишният Георги Златанов, който е студент в УНСС и има собствена агенция за дигитален маркетинг.



На Йордановден жителите на Скутаре се събраха край река Аврамица, където 22-годишният Димитър Танев за трета поредна година хвана кръста. Преди това бе отслужен водосвет за здраве, а начело на литийното шествие бяха председателят на Общинския съвет на Марица Виолета Христодулова и кметът на Скутаре Катя Тодорова, която носеше Богоявленския кръст. След "спасяването" му Тодорова поздрави Димитър, а отец Николай му връчи парична награда.



За втора поредна година в Калековец кметът на селото Георги Вълков заедно с читалище "Пробуда" организираха ритуала на Богоявление. Сутринта отец Красимир освети водата в река Стряма. Петима младежи от 15 до 23 години, облечени в носии, се хвърлиха в нея заедно с 67-годишния Йордан Иванов. Ангел Вълков се пребори за кръста. 19-годишният възпитаник на спортното училище, тренирал академично гребане, за първи път хваща Божието разпятие и пожела на всички здраве и късмет през Новата година. Кметът на Калековец Георги Вълков поздрави участниците за смелостта и съхранението на традициите и подчерта, че ритуалът обединява общността и предава вярата на младите хора. "Радвам се, че за втора година успяваме да организираме красив български обичай. Пожелавам здраве, благополучие и една по-добра и успешна година", каза Вълков.



18-годишният Даниел Йорданов спаси Богоявленския кръст в Крислово. Той благодари на Господ и пожела на всички здраве и благополучие. Отец Михаил Маринов преди това освети водата на река Кедерица. Кметът на селото Димитър Андреев приветства участниците в ритуала и жителите на Крислово. "Богоявление е празник на вярата и единството. Желая мирна, здрава година и да продължаваме да пазим традициите за поколенията", посочи той.



Костиево и Радиново заедно отбелязаха Богоявление. По традиция Светият кръст бе хвърлен във водите на река Потока, която преминава между двете села. Младежи смело се включиха в ритуала, демонстрирайки вяра и уважение към традициите. Тази година кръстът бе изваден от националния състезател по борба Никола Левенов от Радиново. Георги Даскалски от Войсил се оказа най-бърз при "спасяването" на Божието разпятие във Войсил. Шестима младежи пребориха сили в Граф Игнатиево. Преди това водосвет извърши отец Димитър. Ритуалът се състоя на водното огледало, където кметът на селото Нестор Чочев приветства присъстващите, а 22-годишният Петко Оджаков спаси Богоявленския кръст. В Труд 18-годишният Емил Христосков хвана Божието разпятие.



Празникът във всички населени места в Община Марица премина с много настроение и енергия, демонстрираща живия дух на традициите, запазени през вековете.



