Всичко, което трябва да знаем: От днес плащаме в евро

От днес 1 януари еврото е официалната разплащателна валута в Република България. Обмяната нa лeвове в eвpo ще става пo oficiалния валутен кypc от 1,95583 лв. зa 1 eвpo. Обмяната на левове в евро от БНБ ще е на практика безкраен процес и ще продължи, докато това е необходимо.



Търговските банки и определени пощенски офиси в по-малки населени места, където няма представителство на търговски банки, също ще обменят безотказно левове в евро до изтичане на 12 месеца, считано от 1 януари 2026 г., т.е. до 31 декември 2026 г.



След 31 декември 2026 г., кредитните институции и "Български пощи“ ЕАД могат да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой.



БНБ ще обменя левове в евро неограничено във времето и без такса както в своите сгради, така и в териториалните центрове на "Дружество за касови услуги“ АД.



Обмяната на левовете в евро ще става и в:



• Кредитните институции (банките) – до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото, като за суми над 30 000 лв. на една трансакция ще е необходима предварителна заявка от 3 работни дни;



• "Български пощи“ ЕАД (само в определени населени места, където няма офиси или клонове на банка) – до 31 декември 2026 г., до 10 000 лв. на ден на едно лице. За суми в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден за едно лице ще е необходима предварителна заявка от 3 до 5 работни дни.



БНБ ще обменя левове в евро безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето.



Банките и "Български пощи“ ЕАД ще обменят безплатно от 1 януари 2026 г. до 30 юни 2026 г. със следните ограничения за размера на еднократна трансакция в рамките на един ден:



• кредитните институции (банките): за суми над 30 000 лв. на една трансакция, след предварителна заявка от 3 работни дни. Това правило се прилага и при внасянето и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка на клиента в евро при кредитна институция (банка), в която е извършена обмяната.



• "Български пощи“ ЕАД (само в населени места, където няма офиси или клонове на банка): за суми в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден за едно лице, след подадена предварителна заявка от 3 до 5 работни дни, само в предварително обявени пощенски клонове в страната. "Български пощи“ ЕАД няма да обменя банкноти и монети от левове в евро в размер над 10 000 лв. на ден на едно лице.



След 30 юни 2026 г. кредитните институции могат да въведат такса за услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой, както и за внасяне и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка. След 30 юни 2026 г. "Български пощи“ ЕАД също може да въведе такса за услугата за обмен на банкноти и монети от левове в евро в брой.



Превалутирането на цени и парични единици от левове в евро ще се извърши чрез прилагане на пълния цифров размер на фиксирания курс на преобразуване, изразен в шест цифри, с всичките пет знака след десетичната запетая.



Не се разрешава преизчисляване на цени при курс, различен от фиксирания обменен курс (1,95583 лева = 1 евро).



Получената сума ще се закръглява до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:



• когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;



• когато третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с едно.



Така например, ако един хляб в момента струва 1,70 лв., то цената в евро, след прилагане на правилото за закръгляване при настоящия обменен курс на лева към еврото, ще е 87 евроцента.



Замяната на лева с еврото няма да доведе до забележимо поскъпване на стоките и услугите. Това е осигурено чрез разпоредбите в Закона за въвеждане на еврото в Република България, с които се урежда начинът за превалутиране на цените на стоките и услугите, въвежда се достатъчно дълъг период на двойно обозначаване на цените с оглед на прозрачност и сравнимост. Предвидени са и достатъчни правомощия на органите с контролни функции и дисциплиниращи санкции при неспазването на рамката за въвеждане на еврото при нерегламентирано повишение на цените след въвеждането на еврото в България.



Периодът на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в левове и в евро започва задължително на 8 август 2025 г. и приключва след 12 месеца, т.е. продължава до 8 август 2026 г. Това означава, че на 9 август 2026 г. търговците ще могат да поставят цени само в евро.



За разлика от неограничената във времето обмяна на левове в евро плащането в двете валути, известно като период на двойното обращение, е ограничено от 1 до 31 януари 2026 г. През този едномесечен период левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. След това, от 1 февруари 2026 г., еврото ще остане единствената валута на страната ни. Хората ще могат да продължат да обменят левове, ако все още разполагат с такива, в БНБ, в търговските банки или в пощенски клонове (в населени места, където няма офиси на търговски банки).



В периода на двойно обращение, т.е. през месец януари 2026 г., при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро. За тази цел търговците ще бъдат снабдени с евробанкноти и монети още преди датата на въвеждане на еврото.



По изключение, когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове.



От днес 1 януари 2026 г. всички сметки в левове – разплащателни, депозитни, спестовни и други сметки в местни банки, ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро. За тези сметки няма да действа преходен период. Това означава, че още от 1 януари 2026 г. титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство, или в офиса на банка, платежна институция или дружество за електронни пари. Това е един бърз и удобен начин за замяна на левовете с евро без специален ангажимент за самия титуляр на сметката.



В периода от 1–31 януари 2026 г., търговецът може да откаже да приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция с купувача.



Заплатите ще се изплащат в евро, считано от 1 януари 2026 г. Сумите в трудовите договори следва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръгли сумата до най-близкия евроцент. Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак или се определя нова сума, чиято стойност не е по-ниска от тази в левове. Така при превалутирането сумата от 2000 лв. ще стане 1022,59 евро.



Съгласно Закона за въвеждане на еврото, на 1 януари 2026 г. вписаният в Търговския регистър размер на капитала на дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество и командитно дружество с акции, както и вписаната номинална стойност на акциите в акционерно дружество и в командитно дружество с акции автоматично се заменят със стойностите в евро и евроцентове, определени съгласно чл. 31, ал. 1, 2 и 4 от Закона за въвеждане на еврото. Превалутирането по чл. 31, ал. 1 се извършва служебно от Агенцията по вписванията.