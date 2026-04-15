В социалните мрежи се появи публикация, при потребител съобщи, че търговски обект отказваа приемането на банкноти с висок номинал - 200 и 500 евро. Случаят е от магазин на голяма верига за спортни стоки, където на касата клиент е бил посрещнат с табела, указваща, че тези банкноти не се приемат. Според автора на сигнала, това поставя под въпрос правата на потребителите, тъй като банкнотите от 200 и 500 евро са законно платежно средство в еврозоната и продължават да бъдат в обращение, независимо че емитирането на банкноти от 500 евро е прекратено от Европейската централна банка.
Банкнотата от 500 евро вече не се печата, въпреки че все още е валидна. Затова много търговци изобщо не я използват.
Много магазини не приемат банкноти от 200 и 500 евро не защото са невалидни, а защото са неудобни и рискови за работа. Тези банкноти по-често се свързват с измами или фалшиви пари, затова търговците са по-внимателни и понякога ги отказват. Освен това при тях е трудно да се връща ресто, защото в касата често няма достатъчно налични пари.
Има и допълнителни разходи за бизнеса. Големите банкноти трябва да се проверяват, броят и внасят в банка, което отнема време и усилия.
На практика търговците имат определена свобода да организират начина си на приемане на плащания и може сам да реши какви банкноти да приема. Подобни ограничения не са прецедент и в други държави от Европейския съюз, където търговците често поставят вътрешни правила за максимален номинал на банкноти, които приемат.
В България банкнотите от 200 и 500 евро най-често се приемат на места, където има строг контрол на парите и по-големи суми в оборот.
Най-сигурно е да ги обмените или да ги внесете в клон на банка или в БНБ. Там парите се приемат без проблем, но винаги се проверяват за автентичност.
Някои обменни бюра също могат да ги приемат, особено големите и лицензирани в по-големите градове или на летища. Въпреки това понякога отказват 500 евро или предлагат по-неизгоден курс, защото ги смятат за по-рискови.
Граждани вече няколко пъти сигнализират за подобни практики в Пловдив, включително случаи на отказ за приемане на банкноти от 200 евро, дори при покупки, при които сумата би оправдала използването им.
