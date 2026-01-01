ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Времето през следващите дни: Сняг, дъжд и поледици, нахлува студен фронт
В по-голямата част от страната ще има и слънчеви часове, но и временни увеличения на облачността, по-значителни в събота над северните и планинските райони, където на места ще превали, предимно дъжд. Възможни са и поледици. В неделя ще бъде предимно облачно, повишена остава вероятността за валежи в Северна България и планините.
През първите дни от новата седмица валежи ще има на повече места из цялата страна. В северозападните райони, с приближаването на студен фронт, температурите ще се понижат и ще са близки до 0°, а дъждът ще се примесва и ще преминава в сняг.
В Източна България, където ще продължи да духа умерен южен вятър, ще остане сравнително топло с температури до 15°-16°. В средата на седмицата, с преминаването на фронта в северозападната половина от страната дъждът ще премине в сняг, а в равнинната част от Южна България и по Черноморието ще превалява дъжд.
Температурите ще са в широки граници, но с малък денонощен ход, от минус 1° - минус 2° в северозападните до 14°-15° в югоизточните райони.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 256
|предишна страница [ 1/43 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ето колко ще взимат управителят и подуправителите на БНБ през 202...
13:43 / 01.01.2026
20 секунди след полунощ беше отчетено първото успешно теглене в е...
12:36 / 01.01.2026
Измамници ни атакуват, използвайки името на Еконт
12:35 / 01.01.2026
Какви сметки за вода ще плащаме от януари?
10:18 / 01.01.2026
Как и на колко ще се пенсионираме през 2026 година?
10:08 / 01.01.2026
Росен Желязков: През 2025 г. върнахме България на пътя на растежа...
10:07 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Казаха кога през януари се очаква много сняг
15:01 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS