Владимир Иванов: Част от храните дори са по-евтини спрямо миналата година

© Булфото "Няма основания за драстичен ръст на цените", заяви пред ФОКУС ръководителят на Координационния център за еврото Владимир Иванов, като подчерта, че пазарът в момента е стабилен, добре балансиран и функционира в рамките на нормалните европейски пазарни механизми.



По думите му в страната не е имало тавани на цените, нито административна намеса в ценообразуването, която да доведе до дефицити или изкуствени дисбаланси. "Затова и твърденията, че след края на преходния период ще има рязък скок на цените, са "митологеми", които не отговарят на реалната икономическа ситуация", допълни той.



Според Иванов няма нужда от въвеждане на таван на цените.



"Пазарът, особено при основните хранителни продукти, е силно конкурентен и добре обезпечен. Част от стоките дори са по-евтини спрямо миналата година – като прясното мляко, маслото, захарта и олиото. По-големи ценови движения се наблюдават при продукти, свързани с кафе и какао, но и там пазарът вече се стабилизира заради увеличаващи се световни запаси. Административното ограничаване на цените никога не е работило – то води до дефицити и изкривяване на пазара", подчерта Иванов.



Той посочи, че България се справя по-добре от Хърватия при въвеждането на еврото. "Правилата за превалутиране в по-голямата си част се спазват, а нивото на нарушенията е под 10%", каза още Иванов.