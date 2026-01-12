ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Владимир Иванов: Част от храните дори са по-евтини спрямо миналата година
Автор: Ваня Кузманова 17:33Коментари (0)361
© Булфото
"Няма основания за драстичен ръст на цените", заяви пред ФОКУС ръководителят на Координационния център за еврото Владимир Иванов, като подчерта, че пазарът в момента е стабилен, добре балансиран и функционира в рамките на нормалните европейски пазарни механизми.

По думите му в страната не е имало тавани на цените, нито административна намеса в ценообразуването, която да доведе до дефицити или изкуствени дисбаланси. "Затова и твърденията, че след края на преходния период ще има рязък скок на цените, са "митологеми", които не отговарят на реалната икономическа ситуация", допълни той.

Според Иванов няма нужда от въвеждане на таван на цените.

"Пазарът, особено при основните хранителни продукти, е силно конкурентен и добре обезпечен. Част от стоките дори са по-евтини спрямо миналата година – като прясното мляко, маслото, захарта и олиото. По-големи ценови движения се наблюдават при продукти, свързани с кафе и какао, но и там пазарът вече се стабилизира заради увеличаващи се световни запаси. Административното ограничаване на цените никога не е работило – то води до дефицити и изкривяване на пазара", подчерта Иванов.

Той посочи, че България се справя по-добре от Хърватия при въвеждането на еврото. "Правилата за превалутиране в по-голямата си част се спазват, а нивото на нарушенията е под 10%", каза още Иванов.


Още по темата: общо новини по темата: 1753
12.01.2026 Официална позиция на Plovdiv Plaza Mall
12.01.2026 Фалшиви банкноти от 100 евро вече циркулират у нас?
12.01.2026 Търговец се оплака: Платиха ми с реквизитни евра
12.01.2026 Нумизмат предупреждава: Огромният тираж прави монетите от 1 стотинка без стойност
12.01.2026 "Активни потребители": В някои банки се събира ненужна лична информация на хората заради еврото, дори за малки суми от по 100 лева
11.01.2026 Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
предишна страница [ 1/293 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Фалшиви банкноти от 100 евро вече циркулират у нас?
15:05 / 12.01.2026
Колко взимат в евро работещите пенсионери, сметките прави социалн...
15:11 / 12.01.2026
Илиян Василев: За Путин войната е начин да съхрани собственото си...
16:24 / 12.01.2026
Педиатър: Не си струва рискът от варицела
14:52 / 12.01.2026
Още сняг и много студ след часове
13:43 / 12.01.2026
Най-големият български торент тракер отново работи
13:04 / 12.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Зимата ни изненада в началото на януари 2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: