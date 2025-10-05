ИЗПРАТИ НОВИНА
Вижте как автомобилът се блъска в публиката на състезанието във Варна
Автор: Елиза Дечева 15:11
© Facebook
Появиха се ужасяващи клипове в социалните мрежи от инцидента на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир" във Варна. 

На клиповете се вижда точния сблъсък на автомобила с публиката. 

Вследствие на сблъсъка има един починал човек на 60 години, жена на 27 години, която е настанена в реанимация, с опасност за живота и още шестима пострадали. 

Състезанието е прекратено.



05.10.2025 Инцидентът във Варна: Участъкът е бил забранен за публика, хората са влезли през гората
05.10.2025 След инцидента във Варна: Спортният министър разпореди проверка на Автомобилната федерация
05.10.2025 Окръжна прокуратура – Варна ръководи досъдебно производство за инцидента на автомобилно състезание






Българка от флотилията в Газа: Основната цел на мисията ни е поли...
15:08 / 05.10.2025
Производител: Български ябълки няма! Във Франция дават 15 евро на...
14:14 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загин...
14:45 / 05.10.2025
Внезапна акция на НАП в най-големия пазар на открито в България, ...
13:45 / 05.10.2025
Десетки хора и тежка техника работят по почистването в "Елените"
13:38 / 05.10.2025
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:23 / 05.10.2025

