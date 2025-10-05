© Facebook виж галерията Появиха се ужасяващи клипове в социалните мрежи от инцидента на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир" във Варна.



На клиповете се вижда точния сблъсък на автомобила с публиката.



Вследствие на сблъсъка има един починал човек на 60 години, жена на 27 години, която е настанена в реанимация, с опасност за живота и още шестима пострадали.



Състезанието е прекратено.



