ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Винопроизводител: Става дума за стотинки в цените на бутилките
У нас върви слуха, че с еврото всичко щяло да поскъпне.
"Просто паникьосват хората. Тези, които по-малко четат и по-малко се интересуват, се хващат на уловките. Няма такова нещо", посочва винопроизводителят Тони Йорданов.
Той е икономист по образование. Създал е своя винарска изба и професионално прави анализ за цената на виното. За да поскъпне драстично, трябва да се променят цената на гроздето, бутилките и етикетите. При етикетите, които основно се произвеждат в България, поскъпване към момента няма. Как стоят нещата с бутилките, основната част от които са внос?
"Пренебрежимо малка е разликата. Става дума за стотинки в цените на бутилките, че да окаже някакво влияние върху цената на виното", казва Тони пред NOVA.
Така насочваме вниманието си към основната суровина.
"Тъй като ние правим вино само от гроздов сок, основния разход наистина е гроздето. И това, че купуваме по-скъпо грозде, наистина увеличава себестойността на продукта. Но е трудно да се очаква, че цениите на виното ще тръгнат много нагоре", посочва Тони.
Причина за това е самата технология за производство.
"Процесът по изработването на качественото вино е доста продължителен", разказва Тони.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Старт на новата система за влизане/излизане в държави от Шенген
08:30 / 12.10.2025
НИМХ: Днес на места може да вали сняг
08:17 / 12.10.2025
Хора с име на светец празнуват днес
08:12 / 12.10.2025
Диян Стаматов: Но нека бъдем честни – най-голямата отговорност е ...
19:48 / 11.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не ра...
19:31 / 11.10.2025
Иво Сиромахов вече не е част от телевизията на Слави Трифонов, из...
19:27 / 11.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
15:30 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS