|Виктор, врязал се в автобус и убил пътник, се появи в съда по болнично облекло
Младежът се появи в сградата на СГС с белезници и болнични дрехи. На кадри на "Булфото" се виждат наранявания по лицето му.
Прокуратурата иска постоянен арест за обвиняемия за тежката катастрофа, при която освен загиналия, има и още няколко пострадали. Малко по-рано днес съдебна охрана докара подсъдимия от болница "Пирогов", където се лекува от травмите си.
