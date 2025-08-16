ИЗПРАТИ НОВИНА
Виктор, причинил смъртоносна катастрофа, се отърва със счупени прешлени и две ребра
Автор: ИА Фокус 17:18
Шофьор с книжка от 14 дни, но вече с 6 фиша за нарушения, заби колата си в автобус на столичния градски транспорт, като един човек – лекар от Сирия загина, а други шестима са в болница с опасност за живота.

Кадри показаха как минути след полунощ – на 15 август, 21-годишният шофьор Виктор Илиев се движи с висока скорост по булевард "Константин Величков“. 

Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за причиняване на смърт по непредпазливост.

Обвинението е предявено в болницата, където се намира младият мъж, в присъствието на адвокат.

Въпреки силния удар и високата скорост Виктор Илиев се отървава със счупени прешлени и две ребра, научи bTV от свои източници.

Предстои в понеделник държавното обвинение да внесе в съда искане за задържането му под стража.

На 1 август мъжът е публикувал във фейсбук профила си шофьорската си книжка, която е получил същия ден – според датата ѝ на издаване. Той я е снимал в столичното метро с коментар "Това го нямаше никъде в листовките!!!".



Да беше пукнал,да не прави повече катастрофи,мангустата миризлива
