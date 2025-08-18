ИЗПРАТИ НОВИНА
Виктор, причинил мелето с автобус в София, е взел практическия изпит от първия път
Автор: ИА Фокус 18:46
© Булфото
виж галерията
Няма нарушения при изпита на Виктор Илиев, който се вряза с лек автомобил в автобус на градския транспорт и уби сирийски лекар. Това заяви изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ Слав Монов.

Стана ясно, че си е взел практическия изпит от първия път, а листовките - от втория. Вероятно употребата на райски газ, за която стана ясно от свидетелски показания, е сред причините 21-годишният шофьор да изгуби контрол.

Слав Монов - изпълнителен директор на ИА "Автомобилна администрация":

Конкретно автошколата на Виктор се проверява от петък. Лично аз изгледах записите от практическата и теоретичната част на изпита – не виждам нарушения в тях. Това, че е карал толкова неразумно, е личен избор на водача. От записа на изпита не се виждат такива склонности. Управлява автомобила с разумна скорост.

След огледа на автомобила е намерена бутилка с райски газ. От свидетели стана ясно, че Илиев е употребил такъв по време на шофиране. Експерти обясниха, че употребата му води до еуфория, но следва забавяне на реакциите.

Филип Алексиев - невролог пред БНТ:

Влияе върху нашата реактивност, върху нашето възприятие особено, когато трябва да реагираме бързо, което е при шофиране. Може да промени нашата преценка по отношение на риска от нашите действия и съответно това да доведе до проблем. Ефектът е много бърз тъй като това е летлив газ и много бързо прониква в мозъчната тъкан.

След тежкия удар, автобусът на градския транспорт изглежда по този начин - стъкла на парчета, изпочупени седалки и огънати ламарини. А водачът на лекия автомобил врязал се в автобуса се е движил със скорост между 170-200 км/ч.

Загина един човек - лекар от Сирия, а шестима души бяха ранени. Eдната от жените беше оперирана днес.

Тежко остава състоянието на шофьора на автобуса и контрольора, също и на двете момичета от лекия автомобил.

А вчера Софийският градски съд остави за постоянно в ареста Виктор Илиев.








На ромчето да му проведат още един изпит,и без това не са минали повече от 3 седмици да го видим наистина какво знае. Дали изобщо може да чете!
