Виктор Илиев вече е в ареста

© 21-годишният Виктор Илиев, причинил катастрофата с автобус на градския транспорт в София, е изписан от болница.



Той веднага е отведен в ареста от служители на ГДИН, научи "Фокус".



Илиев е с наложена мярка "задържане под стража".



На 15 август Виктор Илиев се заби в автобус на нощния градски транспорт в София и уби д-р Иса Али.



Останалите пострадали остават в болнични заведения.