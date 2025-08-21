ИЗПРАТИ НОВИНА
Виктор Илиев вече е в ареста
Автор: Георги Кирилов 10:06
©
21-годишният Виктор Илиев, причинил катастрофата с автобус на градския транспорт в София, е изписан от болница.

Той веднага е отведен в ареста от служители на ГДИН, научи "Фокус".

Илиев е с наложена мярка "задържане под стража".

На 15 август Виктор Илиев се заби в автобус на нощния градски транспорт в София и уби д-р Иса Али.

Останалите пострадали остават в болнични заведения.


20.08.2025 Колега на загиналия д-р Али: Избяга от една война, за да загине в друга
20.08.2025 Лоренцо на Софка: Ето заради такива умствено изостанали м*нгали продължава расизмът
19.08.2025 Така изглежда автобусът, след като джигитът с летящия автомобил се заби в него и уби човек
19.08.2025 Синът на шофьора на автобуса: След 2 седмици щеше да се пенсионира
18.08.2025 Виктор, причинил мелето с автобус в София, е взел практическия изпит от първия път
18.08.2025 Ново видео от катастрофата с автобус в София, чуват се писъци
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
08:58 / 21.08.2025
Габриела Руменова: Сервитьорите са длъжни да представят на клиент...
08:52 / 21.08.2025
08:52 / 21.08.2025
16-годишното момче, пострадало в Слънчев бряг, е пуснато на атрак...
08:06 / 21.08.2025
08:06 / 21.08.2025
Синът на убития фотограф: Майка ми се бе барикадирала вкъщи
08:02 / 21.08.2025
08:02 / 21.08.2025
След 01.01.2026 г. и влизането на еврото: Край на РИНГС, ще плаща...
08:03 / 21.08.2025
08:03 / 21.08.2025
От септември нов тип контрол по пътищата: Камерите ще заснемат си...
08:01 / 21.08.2025
08:01 / 21.08.2025

Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Големите вериги магазини: В България може да се случи същото, което стана в Унгария
12:41 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
09:04 / 19.08.2025
Нешка Робева: Добре си живея на село, не ми липсват големите състезания по художествена гимнастика
09:04 / 19.08.2025
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато детето започне училище
09:32 / 19.08.2025
Майка: Единствената ми надежда е бабите да се пенсионират, когато детето започне училище
09:32 / 19.08.2025
Собственичка на ресторант: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:55 / 19.08.2025
Собственичка на ресторант: Не вдигаме умишлено цените, скъпо ни струваше адаптирането към новите изисквания
11:55 / 19.08.2025
И утре ще вали дъжд, вижте къде
И утре ще вали дъжд, вижте къде
16:12 / 19.08.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
Бул. "Васил Априлов" минава под Централна гара
Лято 2025
Природни стихии
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
