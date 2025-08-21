ЗАРЕЖДАНЕ...
|Виктор Илиев вече е в ареста
Той веднага е отведен в ареста от служители на ГДИН, научи "Фокус".
Илиев е с наложена мярка "задържане под стража".
На 15 август Виктор Илиев се заби в автобус на нощния градски транспорт в София и уби д-р Иса Али.
Останалите пострадали остават в болнични заведения.
